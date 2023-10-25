Rize'de FETÖ operasyonu! 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince FETÖ'yle iltisaklı oldukları gerekçesiyle aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.Söz konusu terör örgütünün mahrem yapılanması içinde yer aldığı ve örgüt propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ile 'terör örgütü üyesi olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan M.S.Ç'nin adreslerine termal kameralı dron desteğiyle operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan M.S.Ç. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi, diğer 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.