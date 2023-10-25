Otoyol ve köprü zammı için yeni gelişme! Bugün başlamıştı düzenleme ertelendi

İletişim Başkanı Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren geçerli olan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Altun, dün köprü ve otoyollara yapılan zamma ilişkin açıklama yaptı.Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir.25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir.