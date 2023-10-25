MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!

Son dakika haberleri: MİT’in sınır ötesi operasyonları etkili bir şekilde devam ediyor. MİT, Irak’ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla PKK/KCK terör örgütüne darbe vurmayı sürdürüyor. PKK/KCK’nın sözde Irak’ın Hakurk Eyaleti Toplumsal Alan Sorumlusu Rozerin Şemzinan kod Sariye Atilla’yı, Hakurk kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın sözde Irak/Hakurk Eyaleti Toplumsal Alan Sorumlusu Rozerin Şemzinan kod Sariye Atilla'yı, Hakurk kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.Terör Örgütü'ne 2007 yılında katıldığı ve PKK'nın Haftanin'deki sözde Eğitim Akademilerinde ders verdiği öğrenilen Rozerin Şemzinan kod Sariye Atilla'nın son olarak Hakurk'ta örgüt adına toplumsal alan çalışmaları içerisinde yer aldığı öğrenildi.MİT tarafından, sahadaki ajanlardan gelen bilgi titizlikle analiz edilerek öncelikle Rozerin Şemzinan kod Sariye Atilla'nın yeri tespit edildi.MİT'in istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde her adımı takip edilmeye başlanan Rozerin Şemzinan kod Sariye Atilla, operasyon gerçekleştirmeye en uygun anda etkisiz hale getirildi.