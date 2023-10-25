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Milyonluk vurgun yapıp firar etti! Kıvanç Talu, pasaport yetişmeyince rotayı Gürcistan'a çevirdi

'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerine 100 milyon TL'lik vurgun yaparak kayıplara kaçtı. Çiftin, Portekiz'e gitmeyi hayal ederken oğullarının pasaportu yetişmeyince Gürcistan'ı tercih ettikleri öğrenildi.

Ekleme: 25.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Milyonluk vurgun yapıp firar etti! Kıvanç Talu, pasaport yetişmeyince rotayı Gürcistan'a çevirdiTürkiye'nin gündeminde bir süredir, kara para aklama iddialarıyla konuşulan fenomen Dilan Polat ve eşi yer alıyor.

Konuya ilişkin soruşturma da devam ederken her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Olay tazeliğini korurken bir sosyal medya fenomeni daha dolandırıcılıkla gündeme geldi.

Bir fenomen daha dolandırıcı suçlamalarıyla gündemde

Bu kez adından söz ettiren isim 'Var Böyle Tipler' ismiyle tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu oldu.

Videoları ile geniş kitlelere ulaşan ve Talu, 100 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor.

Yakın çevrelerine iş birliği teklifinde bulunan çift, aldıkları paraları faizle geri ödeme garantisinde bulundu.

Kaçmadan önce ev partisi verdiler

Öyle ki fenomenlerin, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdiği de öğrenildi.

Ardından hedefledikleri parayı elde ederek, teklifi kabul eden arkadaşlarına son kez ev partisi verdiler.

Hesaplarını kapatıp firar ettiler

Olayın ortaya çıkarak kısa sürede gündem olmasıyla çift, 1 milyon takipçili hesaplarını ve kişisel hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı.

İddiaları doğrulayan bir diğer olay ise ikiliye geçtiğimiz haftadan bu yana ulaşılamaması.

Portekiz yerine Gürcistan'a gittiler

Konuyu ele alan Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, olayla ilgili yeni bilgilere ulaştığını aktardı.

Üstündağ, yazısında, çiftin 100 milyon TL’lik vurgun yaparak Portekiz yerine Gürcistan’a kaçtıklarını belirtti.

Bunun nedeni de, 3 yaşındaki oğulları Noel için pasaport başvurusu yapmaları ancak sıkışınca pasaport gelmeden vizesiz gidebilecekleri bir ülkeyi tercih etmeleri.

Mağdurlar harekete geçti

Öte yandan öğrenilen bilgiler arasında çiftin yakın arkadaşlarının yanı sıra, evde çalışan yabancı uyruklu bakıcı, şoför ve Beril Talu’nun manikürcüsünün de olduğunu iddia edildi.

Toplamda 42 mağdur, bir araya gelerek tuttukları avukata vekalet vererek suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şahsi olarak savcılığa giden diğer mağdurların da olduğu biliniyor.
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