Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken bazı iller için yağış uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre çarşamba günü Artvin, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı, Sivas'ın doğu, Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinde sağanak görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Ekim hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Artvin, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı çevreleri ile Sivas'ın doğu, Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 9°C, 25°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Az bulutlu
KONYA 10°C, 27°C
Az bulutlu
YOZGAT 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 28°C
Az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.
ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu