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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken bazı iller için yağış uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre çarşamba günü Artvin, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı, Sivas'ın doğu, Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinde sağanak görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Ekim hava durumu raporu.

Ekleme: 25.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Artvin, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı çevreleri ile Sivas'ın doğu, Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 9°C, 25°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Az bulutlu

KONYA 10°C, 27°C
Az bulutlu

YOZGAT 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 28°C
Az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.

ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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