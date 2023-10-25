Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Artvin, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı çevreleri ile Sivas'ın doğu, Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BURSA 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 26°CAz bulutluDENİZLİ 13°C, 30°CAz bulutluİZMİR 16°C, 28°CAz bulutluMUĞLA 12°C, 28°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 21°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 32°CAz bulutluISPARTA 11°C, 27°CAz bulutluAz bulutlu, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA 9°C, 25°CAz bulutluESKİŞEHİR 10°C, 27°CAz bulutluKONYA 10°C, 27°CAz bulutluYOZGAT 8°C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU 7°C, 26°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 9°C, 28°CAz bulutluKASTAMONU 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 16°C, 24°CAz bulutluParçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluTOKAT 9°C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON 15°C, 24°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Ağrı çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın kuzey, Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.ERZURUM 4°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKARS 4°C, 19°CParçalı bulutluMALATYA 10°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 6°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 26°CParçalı bulutluGAZİANTEP 15°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT 13°C, 24°CParçalı bulutluŞANLIURFA 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu