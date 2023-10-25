Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak! Yüzde 35'e çıkması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın (26 Ekim 2023, Perşembe) saat 14.00'te politika faizini açıklayacak.Merkez Bankası yarın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirdikten sonra, ekim ayı faiz kararını kamuoyuna yazılı olarak duyuracak.Piyasalar faizin yükselmesi beklentisini fiyatlıyor olsa da her ihtimale karşı merakla bekleyişini sürdürüyor. Piyasalar için açıklanacak faiz kararı kadar, yayınlanacak karar metni de çok önemli.Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çekmişti. Böylece son 4 aydaki toplam faiz artışı 2.150 baz puanı buldu.Politika faizinin yüzde 35'e yükselmesi beklentisi hakimMerkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağına dair yapılan anketlerin ortalaması yüzde 30 olan politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkması bekleniyor.Yurt içinde yapılan anketlerin yanı sıra yabancı ekonomistlerin de görüşü faizin artacağı ve yıl sonunda ise yüzde 40'a yükseleceği doğrultusunda.