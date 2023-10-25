Mehmet Şimşek'ten net mesaj: Dolar değer kaybedecek, enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerinde yatırımcı temaslarına devam ediyor."Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı" başladı.Türkiye adına zirveye ekonomi dümeninin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.Mehmet Şimşek zirvede Türkiye'nin ekonomik göstergelerine dair önemli mesajlar verdi.Şimşek, sermaye girişlerinin Türk Lirası'nda reel değer kazancı yaratacağını belirtti.Şimşek, "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak." diye konuştu.Doların yakın bir zamanda değer kaybedeceğini kaydeden Şimşek, "Enflasyonda hızlı düşüş göreceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik mesajlarında şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi programını destekliyor. Politika faizlerini geçmiş 12 ay değil gelecek 12 ay enflasyon beklentileri ile karşılaştırmak doğru olacaktır. Program devam ediyor ama Merkez Bankası'nın rezervleri 26 milyar dolar arttı. CDS'ler 300 bps düştü. Doğru yoldayız. Ekonomi programımız bir takvime bağlı. Sonuç aldıkça güven artacak, portföy ve doğrudan yabancı yatırımı gelecek, dolar değer kaybedecek, enflasyonda hızlı düşüş göreceğiz.Yeni ekonomi programına ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, "Programın sürekliliği konusundaki endişeler yersiz." ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek, hafta başında Körfez ülkeleri turuna çıkmıştı.Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ardından da Katar'a ziyarette bulundu.Şimşek'in son durağı ise Suudi Arabistan olacak.