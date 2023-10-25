Kocaeli'de otomobil ve kamyon kazası! 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, aynı yönde seyreden kamyona çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde kaza meydana geldi.Sabah saatlerinde İstanbul yönünde ilerleyen C.B. idaresindeki otomobil, yoldaki çalışma sebebiyle sol şeritte ilerleyen M.K. idaresindeki kamyona çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilde bulunan sürücü C.B. ile Y.B.'nin yaralandığı, Gökhan Usanmaz'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Hayatını kaybeden Usanmaz'ın cenazesi, polisin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.