Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'ni karıştırdı: 13 ilçe başkanı istifa etti

Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı..Büyük hezimete uğrayan muhalefet partilerinde ise başlayan kaos sürüyor.CHP sıralarından seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortakları DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 olmak üzere toplam 39 vekil çıkardı.İttifaka katkısı bulunmayan partilerin onlarca vekil çıkarması ise CHP'de büyük bir krize neden oldu.Seçimlerin ardından dağılan ittifakta ise CHP'nin başını çektiği yeni bir Güneş Motel vakası yaşanıyorCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partisi'nden 13 kurucu başkan ve halen ilçe başkanlarıyla gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı.Bunun üzerine DEVA Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert tepkiler geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı İdris Şahin, 'Yazık. Yakışmadı Kemal Bey!' ifadelerini kullandı.Olayın basına sızmasının ardından 13 ilçe başkanının istifa edeceği yönünde haberler gelmeye başladı.O iddialar ise sabah saatlerinde gerçek oldu.DEVA Partisi'nin Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.Büyükçekmece'de bulunan bir otelde toplanan ilçe başkanları adına DEVA Partisi Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı Halis Kahriman konuştu.Kahriman, partinin kuruluşu sırasında emek harcadıklarını ifade ederek şunları söyledi:Biz yola çıktığımız zaman bu ülkenin geleceği için 81 ilimizde 85 milyon nüfusun herkesin derdine deva olacağız dedik. Ama gelinen noktaya bakıyoruz, 15 vekilin derdine deva olundu. Adalet, hak, hukuk ve emek dedik ama bütün arkadaşlarımızın emeği maalesef 15 vekil için kullanıldı. Partimizde seçime girmeden önce sayın genel başkanımızın bizatihi açıklaması var, 'kendi logomuz ile seçime gireceğiz'. Cuma günü reklamları verildi, maalesef ki cumartesi günü Millet İttifakı ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi listeleri ile girilme kararı alındı. Peki bu kararı verecektiniz, Türkiye'nin 81 ilinde bin 600 arkadaşımız vekil olmak için başvuru yapmıştı. Başvuru yaparken partimize güvenerek başvuru yaptı. Bu arkadaşlarımız ile istişare etmeden arkadaşlarımızın başvurusunu göz önünde bulundurmadan bir anlık karar ile maalesef 5 kişi oturup karar verildi.Konuşmasının devamın DEVA Partisi'nden İstanbul'dan milletvekili olan isimlere de sitemde bulunan Kahriman, şöyle devam etti:Biz emek verdik, teşkilat emek verdi, akabinde bu arkadaşlarımız kendilerini vekil yaptılar. İstanbul'da seçilen 5 tane vekil, inanın bölgedeki arkadaşlarımıza teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekküre bile gelmediler. Partiyi sürekli küçülttüler, maalesef partiyi bu hale getirdiler. Türkiye'ye siyasi parti kuruyorsan kendine ve ekibine güveniyorsan kendi logon ile seçime gireceksin. Eğer bu yüreğiniz yoksa, topluma güven vermiyorsanız başarılı olamazsınız, kusura bakmayın. Nitekim gelinen nokta DEVA Partisi olarak değil bir dernek haline geldi. Ben ve arkadaşlarım bundan sonraki süreçte ülkemizin, çocuklarımız geleceği için adalet ve özgürlük için mücadele edeceğiz, asla pes etmeyeceğiz. En kısa sürede ben ve arkadaşlarım Türkiye'de bu ekip tarih yazacaktır.Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesini ifade eden olay.