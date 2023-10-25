Katliamcı İsrail aralıksız vuruyor! Gazze'ye her saniye bir bomba düşüyor: Sağlık sistemi çöktü

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmezse, hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek. İsrail ordusu ise bir kez daha Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı.BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgeye yakıt girişine izin verilmesini istedi;Aksi takdirde Gazze'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.Gazze Şeridi'nde bir buçuk milyonun üzerinde kişi günlük temel yardıma ihtiyaç duyuyor.Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.16.25 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.14.12 İsrail tarafından Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi.TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ12.30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ey İsrail; sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur'' dedi.11.56 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektirGAZZE'YE SALDIRMANIN BEDELİ10.20 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın ülkeye doğrudan maliyetinin günde yaklaşık 1 milyar şekel (246 milyon dolar) olduğunu belirtiyor.19 GÜN SONRA İLK KEZ10.00 Hizbullah lideri Hamas ve İslami Cihad liderleriyle görüştü. Hizbullah'a ait El Manar kanalına göre Hasan Nasrallah, Hamas'ın lider yardımcısı Salih el Aruri ve İslami Cihat şefi Ziad el Nakhala ile ittifaklarının Gazze'de 'direniş için gerçek bir zafer elde etmek' için yapılması gerekenler hakkında görüştü.09.45 Suriye, İsrail saldırısında 8 askerinin öldüğünü duyurdu. Suriye devlet medyasına göre İsrail'in güneydeki Daraa vilayetindeki askeri mevzilere düzenlediği saldırılarda sekiz Suriye askeri öldü, yedi asker de yaralandı. Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırının Çarşamba günü yerel saatle 01.45 civarında gerçekleştiğini bildirirken İsrail ordusu ise Suriye hedeflerine saldırdığını doğruladı.09.00 Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı.07.20 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 19'uncu gününde de sabaha dek aralıksız devam etti.Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde 'Büyük Ailesi'ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.Yine Aksa Televizyon kanalı, Gazze'deki el-Cela caddesi üzerindeki Hıttin Camii'nin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu.Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde, Ebu Suud Ailesi'nin evi İsrail uçakları tarafından bombalandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.05.30 Kanada da Gazze'de ateşkese karşı çıktıKanada Savunma Bakanı Bill Blair Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, 'Bir terör örgütünün uluslararası hukuka veya herhangi bir ateşkes çağrısına saygı göstereceğine dair hiçbir beklentim yok.Açıkçası Hamas'ın sadece İsrail'e değil, dünyaya yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor' dedi.00.01 İsrail yine sivilleri hedef aldı. Han Yunus'ta 4 bin kişinin sığındığı Filistin Kızılayı merkezi vuruldu.