İzmir'de dehşet: Denizde ayağına bidon bağlı ceset bulundu

Olay saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üstünde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.Su üzerinde hareketsiz duran kişi, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen cesedin 25-30 yaşlarında olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden kişinin sol ayak bileğinde ip ile bağlı, içerisinde su dolu 2 adet 10 litrelik bidon bağlı olduğu tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusu polis ekipleri tarafından araştırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.