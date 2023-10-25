İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grubunda önemli mesajlar verdi.Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarına ayırdı."Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır." diyen Erdoğan, aldığı kararı açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz." dedi. Bu tavır, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan İsrail gezisinin iptal edildiğini söyledi." başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Haberde, şu ifadelere yer verildi:Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'daki konuşmasında, Gazze'deki durum nedeniyle İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini doğruladı.İsrail basınından Times of Israel, "Erdoğan, İsrail'in 'insanlık dışı' savaşı nedeniyle ziyaret planlarını iptal etti." ifadelerini kullandı.Katar'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Gazze'deki saldırılarında İsrail'i insanlığa karşı suç işlemekle suçladığı belirtildi.İngiltere merkezli The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorunumuz İsrail devletiyle değil, İsrail'in politikalarıyla." şeklinde mesaj verdiğini aktardı.Erdoğan'ın, bölge dışı aktörlerin İsrail'e verdiği destekle yangını körüklemeyi bırakması gerektiğini söylediği belirtilerek, bu ülkeye planlanan ziyaretten vazgeçtiği kaydedildi.Suudi Arabistan merkezli Arab News, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu yazdı.Kalıcı barış için Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın, dünya güçlerini saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdığı notuna yer verildi.Erdoğan'ın, milletvekillerine hitaben "İsrail'e gitme projemiz vardı ama iptal edildi, gitmeyeceğiz." şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.