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İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında

Gazze'deki saldırılara dikkati çeken Erdoğan, İsrail'e planlanan ziyaretini gerçekleştirmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın tutumu, küresel ölçekte geniş yankı uyandırdı.

İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında
Ekleme: 25.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grubunda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarına ayırdı.

Erdoğan'ın aldığı karar

"Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır." diyen Erdoğan, aldığı kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz." dedi. Bu tavır, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Al Jazeera: İsrail ziyareti iptal

Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan İsrail gezisinin iptal edildiğini söyledi." başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'daki konuşmasında, Gazze'deki durum nedeniyle İsrail'e yapacağı seyahati iptal ettiğini doğruladı.

Times of Israel: Erdoğan ziyaret planlarını iptal etti

İsrail basınından Times of Israel, "Erdoğan, İsrail'in 'insanlık dışı' savaşı nedeniyle ziyaret planlarını iptal etti." ifadelerini kullandı.

Katar'da konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Gazze'deki saldırılarında İsrail'i insanlığa karşı suç işlemekle suçladığı belirtildi.

İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında

The Guardian: 'Sorunumuz İsrail'in politikalarıyla'

İngiltere merkezli The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorunumuz İsrail devletiyle değil, İsrail'in politikalarıyla." şeklinde mesaj verdiğini aktardı.

Erdoğan'ın, bölge dışı aktörlerin İsrail'e verdiği destekle yangını körüklemeyi bırakması gerektiğini söylediği belirtilerek, bu ülkeye planlanan ziyaretten vazgeçtiği kaydedildi.

Arab News: Müslüman ülkelere birlikte hareket etme çağrısı

Suudi Arabistan merkezli Arab News, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu yazdı.

Kalıcı barış için Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın, dünya güçlerini saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdığı notuna yer verildi.

Erdoğan'ın, milletvekillerine hitaben "İsrail'e gitme projemiz vardı ama iptal edildi, gitmeyeceğiz." şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.

İsrail ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dünya basınında
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