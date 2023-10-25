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İsrail savaş uçakları Gazze’deki Hıttin Camisi’ni bombaladı

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

İsrail savaş uçakları Gazze’deki Hıttin Camisi’ni bombaladı
Ekleme: 25.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İsrail savaş uçakları Gazze’deki Hıttin Camisi’ni bombaladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

HITTİN CAMİSİ BOMBALANDI

El-Aksa Kanalı'nın Telegram sayfasında yer alan haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi. Haberde, 'İşgal güçlerine ait savaş uçakları, Cela Caddesi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı.' ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları Gazze’deki Hıttin Camisi’ni bombaladı

YIKILAN CAMİ SAYISI 33'E YÜKSELDİ

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan cami sayısı 33'e yükseldi.

Son olarak 23 Ekim'de İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki En-Nur el-Muhammedi Camisi'ne düzenlediği saldırıyla birlikte 7 Ekim'den bu yana yıkılan cami sayısının 32 olduğu bildirilmişti.

İsrail savaş uçakları Gazze’deki Hıttin Camisi’ni bombaladı
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