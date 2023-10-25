İkna çalışmaları sonuç verdi, teslim oldu

Batman’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılmak üzere evden ayrılan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan örgüt mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu. 2023 yılı içersinde ise Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nün ikna çalışmalarıyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 9’u buldu.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne katılan örgüt mensubu ikna çalışmaları neticesinde Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısına teslim olması sağlandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturulan örgüt mensubu pişman olduğunu belirtti. Oğluna kavuşan anne ise, 'Anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her şeyi devletimizle paylaşmak zorundayız' dedi.Öte yandan Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a ulaştı.