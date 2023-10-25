Gazze'de insanlık dramı: İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebek kurtarıldı

Eli kanlı terör ülkesi İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları 19 gündür aralıksız devam ederken bölgede çok büyük bir insanlık dramı da yaşanıyor. İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli hamile annenin karnındaki bebek, Nasır Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.