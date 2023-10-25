Gazze'de insanlık dramı: İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebek kurtarıldı
Eli kanlı terör ülkesi İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları 19 gündür aralıksız devam ederken bölgede çok büyük bir insanlık dramı da yaşanıyor. İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli hamile annenin karnındaki bebek, Nasır Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, saldırıda ölen Filistinli hamile annenin karnındaki bebek Nasır Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.
Han Yunus'a düzenlenen saldırıda ölen annenin naaşının Nasır Hastanesi'ne getirildiği ve annenin karnında çıkarılan fetüsün canlı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
Bebeğin hayata döndürülmesinin ardından kuvöze alındığı açıklandı.