’Dur’ ihtarına uymayan otomobil polis otosuyla çarpıştı: İkisi polis sekiz yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ereğli’nin Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 68 BN 657 plakalı otomobile polis ekipleri ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli otomobil polis memuru S.A.’nın kullandığı ekip otosuyla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2’si polis, 2’si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan kişilerin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya karışan otomobilde detaylı inceleme yaptı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.