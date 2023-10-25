Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediği' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Gazze'ye giden yardım tırlarıyla ilgili ortaya atılan, 'BM, Gazze Şeridi'ne giren tırların kontrol edilmediğini söyledi. Bunun Hamas'a daha fazla roket değil de insani yardım olduğunu nereden biliyoruz?' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, araştırmalar sonucunda, dezenformasyona New York Times gazetesinin yanlış aktardığı bir haberin neden olduğu tespit edildiği belirtildi.Gazetenin 21 Ekim tarihli bir haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric'in 'Refah sınır kapısından geçen 20 tırın silah veya diğer kaçak mallar açısından kontrol edilmediğini söylediğini' aktardığı belirtilen açıklamada, gazetenin düzeltme metni yayımladığı belirtildi.Düzeltme metninde, ''Baş Sözcü Stephane Dujarric'ten yanlış alıntı yapılmıştır. Bay Dujarric, Mısır'dan Gazze'ye geçen ilk yardım konvoyunun silah açısından denetlenmediğini söylemedi.' ifadeleri kullanılmıştır.' denildi.Ayrıca açıklamada, İsrailli yetkililerin de yardım tırlarının Gazze'ye girmeden önce tamamen kontrol edildiğini açıkladığı vurgulandı.