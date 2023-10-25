Beykoz'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu

İstanbul'da en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan İETT otobüsleri, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.Bakımsızlık nedeniyle arızalanan ve yolda kalan İETT otobüslerinde yangın da eksik olmuyor. Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.Sabah saatlerinde Beykoz Fevzi Paşa Caddesinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tavanına sıçradı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.