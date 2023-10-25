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Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı: Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı'nda sular çekilince "lav kalıntıları" ortaya çıktı. Baraj kıyısında bulunan ve en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakalaller ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, 63 yıl önce inşa edilen barajın faaliyete geçmesiyle su altında kaldı. İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle sular metrelerce çekilince alışılagelmiş koyu renginin dışında ortaya çıkan beyazlaşmış lav kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Ekleme: 25.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı: Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor
Salihli'yi Köprübaşı, Demirci ve Kütahya'nın Simav ilçesine bağlayan yoldan geçenler lav kalıntılarını görme imkanı buluyor. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasında bulunan bölge, özellikle fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark Müdürü Yiğit Karakuzu, baraj tabanında ortaya çıkan lavların bir zamanlar koyu renkli olduğunu söyledi.

Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı: Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor

Suların çekilmesiyle baraj kıyısında ilginç görüntünün oluştuğunu dile getiren Karakuzu, 'Koyu renkli lavlar, baraj yapılınca sular altında kaldı. Daha sonra suları çekilen baraj bize bu görüntüyü sundu. Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor.' diye konuştu.

Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı: Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor

Lavların beyazlamasının farklı sebepleri olabileceğini aktaran Karakuzu, şunları kaydetti:

'Şu an Çakallar ve Sindel volkanlarından çıkan akıntının içinde duruyoruz. Baraj çekilince ortaya çıkan görüntünün, kayaçların uzun yıllar su altında kalmasından beyazlaştığını düşünüyoruz. Mevsimsel olarak akarsuların göle taşıdığı sedimentlerin çökelmesiyle ve burada çeşitli mikroorganizmaların ve kabuklu canlıların üzerinde yaşamlar oluşturmasıyla ortaya çıkan bir beyazlık olduğunu düşünüyoruz.'

Barajda sular çekilince lav kalıntıları ortaya çıktı: Çok ilgi çekici olduğu için meraklıları fotoğraf çekmeye buraya geliyor

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