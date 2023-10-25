Bakan Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesinin, Atalay'ın bireysel başvurusunda 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiği kararına yönelik sorular bir soruya Bakan Tunç, 'Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir' cevabını verdi.Bakan Tunç, hak ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının okunması gerektiğine işaret ederek, ' O gerekçeli karar doğrultusunda bir işlem yapılır' dedi.