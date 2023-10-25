Bakan Koca açıkladı! Türkiye'den Gazze'ye bir yardım daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme ekipmanları ve jeneratörler taşıyan 2 uçağın daha Mısır'a hareket ettiğini açıkladı. Böylece Türkiye'den Gazze'ye toplamda 6 uçak dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme ekipmanları ve jeneratörler taşıyan 2 uçağın daha Mısır'a hareket ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, '2 uçak daha. Gazzeli hastalara yardım amacıyla 2 uçak daha Mısır'a doğru yola çıkıyor. Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkânları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor.' ifadelerini kullandı.