Bakan Güler, Sırbistan Savunma Bakanı Vuçeviç ile görüştü

Heyetlerarası görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Güler, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:'Sırbistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletiyorum. Sırbistan Savunma Bakanı Sayın Vuçeviç başta olmak üzere ziyaretimiz esnasında bana ve heyetime gösterilen misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Az önce de mevkidaşım Sayın Vuçeviç ile kapsamlı, olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.Görüşmelerde; Sırbistan ile güçlü tarihî, kültürel ve insanî bağlara ve çok iyi seviyede ilişkilere sahip olduğumuzu, Balkanların barış, istikrar, toprak bütünlüğü ve uluslararası kuruluşlara katılmasını ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım hedefini desteklediğimizi, Avrupa-Atlantik entegrasyonuna önem verdiğimizi, bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi, KFOR Komutasını devralan ülkemizin istikrara, emniyet ve asayişin idamesine tarafsız bir şekilde öncelik vermeye devam edeceğimizi, savunma sanayi dâhil, işbirliğini geliştirmeye hazır olduğumuzu, FETÖ ile mücadelemizde ülkemize verdikleri destekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik.