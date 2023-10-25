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Bakan Fidan'dan İsrail'e kara harekatı tepkisi: Tam bir felaket olur!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’e çok sert sözler ile yüklendi. Fidan, Gazze’ye yönelik kara harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ‘Olası kara harekatı tam bir felaket olur’ dedi. Bakan Fidan garantörlük talebini yinelerken Avrupalı ülkelere de çok sert tepki gösterdi. Fidan, "Taraflara sağduyu telkin ederken kimileri savaşa körükle gidiyor. İsrail'e destek verenler bu suçun ortağıdır." dedi.

Bakan Fidan'dan İsrail'e kara harekatı tepkisi: Tam bir felaket olur!
Ekleme: 25.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan'dan İsrail'e kara harekatı tepkisi: Tam bir felaket olur!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'İn Gazze'ye yönelik uyguladığı vahşete yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'İn olası kara harekatı ile ilgili 'Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir' değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

'İçinde bulunduğumuz konjonktürde olaylar daha büyük bir savaşa gidecek. Taraflara sağduyu telkin ederken kimileri savaşa körükle gidiyor. İsrail'e destek verenler bu suçun ortağıdır. Bu suçları eleştirerek bir yere varamayacağız. İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşmadıkça sorunlar bitmeyecektir.'

Gittikçe daha büyük bir risk senaryosunun içine düşmekteyiz. Bazı Avrupa ülkelerinin açıktan İsrail'e destek vermeleri ve Gazze'ye yönelik yıkımı desteklememeleri çifte standart oluşturmakta ve bu bozulan dengeleri daha da bozmaktadır. Tarafların aldığı tutum ahlaki değerlerden uzaklaşırsa bizi sadece bölgede değil global ölçekte de büyük riskler beklemektedir.

Yaşananlar alınan tavır ve tutum sadece Gazze' ile ilgili değil bu bizim 2023 yılında gelmiş olduğumuz medeni seviyenin göstergesi insanlığın bunda başarısız olma lüksü yok. Kendimizi tekrar geriye götürmenin mantığı yok. Türkiye olarak çağrımız Gazze2ye yönelik saldırılar durdurulmalı, iki devletli çözüm için çalışmalar başlatılmalı. Sadece askeri zaferler ile çözümü beklemek uzun vadede güvenlik getirmiyor. İsrail'e rasyonel baskıda bulunulması gerekiyor. Aksi takdirde bölgemiz daha büyük risklere gebe…
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