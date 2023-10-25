Bakan Bolat: İklimlendirme sektöründe 8 milyar 750 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz

ISK-SODEX İSTANBUL Fuarı açılış töreni İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. İklimlendirme sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Polat, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal ve 17 ülkenin iklimlendirme sektörü yetkilileri katıldı.Törende konuşan Bakan Bolat, 'İklimlendirme sektöründe 2018 yılında 7 Milyar dolar ihracata sahip olan ülkemiz 2022 yılında tam yüzde 56 artışla yaklaşık 11 Milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 2023'ü de inşallah güzel bir artışla kapacağız. İlk 9 ay itibariyle yüzde 8-9 gibi bir ihracat artışımız bulunmaktadır. 9 ayda, 8 Milyar 750 Milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Sevindirici olan, şuan da bu sektörde dış açık vermiyoruz' dedi.Bakan Bolat, 'Yaşadığımız küresel üretimde ve ticaretteki durgunluk sürecine ve ülkemizin yaşadığı 6 Şubat'taki çok büyük deprem felaketine rağmen büyümede ve ihracatta ülkemizin bu yıl bile güçlü bir performans göstermesi, ekonomimizin direncini açıkça ortaya koymaktadır. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız 187 buçuk milyar doları aşmıştır. Temmuz ayından itibaren ihracatımız yeniden yukarı doğru yükselmeye başladı. Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de tarihin en yüksek aylarının ihracat rakamlarını elde ettik. İnşallah Ekim ayında da güzel bir rakama doğru ulaşacağız. Günlük rakamlar bizi ümitlendiriyor. Ve geçen yılın seviyesini aşarak orta vadeli programda hedeflenen 255 Milyar dolar yıllık mal ihracatı ve 100 Milyar doların üstünde yıllık hizmetler ihracatı ile aşağı yukarı 355 Milyar dolarlık bir döviz gelirini yılsonunda elde etmiş olacağız. Sevindirici olan son 20 yılda Dünya ihracatından payımızı da 2 katından fazla arttırdık. Yüzde 0,50'den yüzde 1,03'e ulaştık' diye konuştu.Bakan Bolat, 'Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlamakta olduğumuz bu günlerde Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak, Uluslararası ticaretimizi arttırmak için yepyeni hedefler ve politikalar hazırlamaktayız. Bu anlamda inşallah 2028 yılı kalkınma planı için öngördüğümüz hedefler arasında mal ihracatı olarak 375 Milyar dolar, hizmet ihracatı olarak 200 Milyar dolar ve küresel mal ticaretindeki payınızı yüzde 1,3'e yükseltmek, küresel hizmetler ticaretindeki payımızı yüzde 1,2'den, yüzde 2'ye yükseltmek, orta ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 36'dan yüzde 50'ye yükseltmek ve genel ihracatımızın içinde e-ihracatın payını da yüzde 10'a yükseltmek son olarak da KOBİ'lerimizin ihracatımızdaki payını da yüzde yirmi 26'dan, yüzde 35'e yükseltmek hedeflerimiz arasındadır. Bunları gerçekleştirmek için bakanlık olarak, hükümet olarak var gücümüzle çalışıyoruz' ifadeleri kullandı.