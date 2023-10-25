Atilla Taş’a 2 yıl 2 ay hapis cezası

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada hakkındaki karar bozulan ve dosyası ayrılan sanık Atilla Taş’ın yeniden yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Taş’a ‘Kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamada’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasını sanıklar Atilla Taş, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemil Azmi Kalyoncu ve Ali Akkuş yönünden bozma kararı vermemişti.Mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.Dosyası ayrılan sanık Atilla Taş'ın yargılandığı dava görülmeye devam etti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'a 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamada' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.