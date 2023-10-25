Ali Yerlikaya duyurdu! 1'i turuncu 2'si gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...Güvenlik güçleri yurdun her noktasında hain terör örgütünü bitirmeye kararlı. Bu kapsamda yapılan operasyonlarla onlarca terör mensubu sarı torbaya geçirildi.Teröristlere yönelik denetimlerde çalışamalarını hızlandıralan güvenlik güçleri bir yeni başarılı operasyona daha imza attı. Diyarbakır'ın Lice Kıyıköy kırsalında, turuncu kategoride biri ve gri kategoride iki terörist olmak üzere toplam üç terörist etkisiz hale getirildi.Öte yandan Şırnak'ta 1 terörist yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:Diyarbakır'ın Lice Kıyıköy kırsalında, turuncu kategoride biri ve gri kategoride iki terörist olmak üzere toplam üç terörist etkisiz hale getirildi.Şırnak'ta ise bir terörist yakalandı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonucunda, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timleri tarafından teröristlerin kaçış istikametleri engellenerek bölge çember altına alındı. Düzenlenen operasyonda üç Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda ise BTÖ üyesi Hasan Binbir adlı terörist yakalanarak tutuklandı.Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Bedran Hoca kod adlı Nazım Hikmet Ülgen; diğerleri ise gri kategoride bulunan Civan kod adlı Onur Kamiloğlu ve Seyit Batman Brüsk kod adlı Muhammed Gönyeli.Teröristlerin katıldıkları eylemler şunlar:J.Uzm.Çvş. Mehmet ÇELİK'in şehit edildiği,3 Jandarma personelinin yaralandığı,Lice J.Komd.Tb.K.lığı unsurlarının motorlu intikali esnasında EYP düzeneği ile zırhlı Kirpi aracına yönelik saldırı,Ziyaret Tepe'de yapımı devam eden Lego kule inşaatının emniyetini sağlayan unsurların bulunduğu noktaya yapılan roketatarlı saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edildi.Şırnak'ta yakalanan teröristin ise polis memuru Şahin ALTMIŞ ve polis memuru Soner YILDIRIM'ın şehit edildiği, 5 polis memurunun yaralandığı Şırnak ili Merkez ilçe Uludere yol ayrımında bulunan Polis Yol Kontrol Noktasına patlayıcı madde yüklü araçla yapılan saldırıda patlayıcı madde yüklü aracı kullanan terörist olduğu tespit edildi.Şükürler olsun, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek.