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Akşener'den Erdoğan'a 'pes' dedirten Hamas çağrısı: İsrail terörünü aklama çabası

Terör devleti İsrail Gazze'de kadın çocuk demeden binlerce sivili acımasızca katlederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Hamas'ı 'terörist' ilan ederek Türkiye'nin tavır göstermesini istedi.

Akşener'den Erdoğan'a 'pes' dedirten Hamas çağrısı: İsrail terörünü aklama çabası
Ekleme: 25.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Akşener'den Erdoğan'a 'pes' dedirten Hamas çağrısı: İsrail terörünü aklama çabası
Eli kanlı terör devleti İsrail, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu bahane göstererek kıyıma başladı.

Çoğunluğu kadın ve çocuk binlerce sivil İsrail bombardımanlarında can verdi.

Tüm dünyada bu katliama tepkiler çığ gibi büyürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'pes' dedirten açıklamalarda bulundu.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Akşener, yıllardır İsrail zulmüne karşı direnen Hamas'ı 'terör örgütü' olarak ilan edip Türkiye'nin de Hamas'a karşı tavır alması gerektiğini söyledi.

Akşener'den Erdoğan'a 'pes' dedirten Hamas çağrısı: İsrail terörünü aklama çabası
(İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinl siviller)

'Hamas terörist gibi muamele görmelidir'
Akşener şunları söyledi;

İsrail Gazze'yi adeta bir atış talimi alanına çevirdi. Çocuklar Netanyahu'nun elinde katledildi. Bir çatışma ancak bu kadar onursuz, bu kadar şerefsiz olabilir.

Gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır. O gerçek de Netanyahu bir savaş suçlusudur, bir çocuk katilidir.

Hamas'ın terör saldırılarında binden fazlası sivil olmak üzere, 1400 İsrail vatandaşı, hayatını kaybetmişti. İsrail'in karşı saldırılarında ise dört binden fazla sivil Filistinli, hayatını kaybetti.
Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle, müzik festivalinde gençleri tarayan, Hamas terörü, aynı şeydir. Ve sıfatına bakılmadan, hak ettiği gibi, bir katil gibi, bir terörist gibi muamele görmelidir.

Eğer gerçekten samimiyseniz Netanyahu'ya gösterdiğiniz tavrı kadın ve çocuk demeden acımasızca öldüren Hamas'a da gösterilmelidir.
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