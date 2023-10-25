Acılı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Öte yandan aileler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına tepki gösterdi.4 yıldır eylem yaptığını ifade eden Gülbahar Teker, HDP ve PKK'dan korkmadıklarını ifade ederek, 'Biz buradayız. Bir çocuk dağda kalana kadar burada eylem yapacağım. Benim çocuğum gelsin gelmesin eyleme devam edeceğim. Ben korkmuyorum, buradayım. Çocuklar gelsin teslim olsun, gelsin ben cezasını çekerim. Mehmet Emin gel seni bekliyorum. Sen gelmesen buradan kalkıp eve gitmeyeceğim. Ben ve kardeşin Cuma hasta. Gel devlete sığın. HDP ve PKK'nın yanında kalma. Orada durma gel teslim ol. Dayının kanı nerde kalmasın. PKK, kaç dayını öldürdü. Gel teslim ol. Sen gelmesen de gelmesen de burada bekleyeceğim. Bizim çocuklarımızı getirip bize versinler' dedi.Filistin'de yaşanan katliamlara da tepki gösteren Teker, 'Filistin'de yaşanan savaş bitsin, çocuklar ölüyor. Bu savaşa karşıyız. Savaşın durmasını istiyoruz. İsrail ve PKK'yı lanetliyorum. Bu savaş dursun' şeklinde konuştu.Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Halit Altun adlı baba ise, '4 yıldır eylemlerimizi sürdürüyoruz. HDP İl binaların önünde eylem yapıyoruz. 4 yıldır nöbeti sürdürüyoruz. Gerekirse 20 yıl da devam ederse biz çocuklarımızın arkasındayız. Biz çocuklarımızı onlara mal ettiremiyoruz. Seslerimizi duysunlar. Biz çocuklarımızı onlara mal etmiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter bu analar ve babalar bu acıyı çekiyor. Son 10 yıldır biz bu acıyı çekiyoruz. Onların çocukları bir gece eve gelmese, dağı taşı yıkarlar. Ciğer acısı nedir biliyorlar. Bu çileyi biz çekiyoruz. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devletin şefkatine sığın. Devlet hepimizin devletidir. Devlet o şerefsizlere benzemez. Gel devlete teslim ol. Yeter bu acıyı bize çektirdin. Sen okul okumaya gittin. Sana demedim git dağa, onlara destek ol, git Amerika'ya askerlik yap. O şerefsizlere askerlik yapma oğlum' dedi.İsrail'e de tepki gösteren Halit Altun, 'Amerika Yahudi bir kesimdir. Sizi oraya götürüp öldürüp cenazeleri bize gönderiyorlar. Annen ölüm döşeğinde. Sesimi duyuyorsan gel oğlum. Bu şerefsizlerinden dolayı çok acı çektik. Biz İsrail'i de lanetliyoruz. İsrail neyse PKK da odur, HDP de odur. Üçü birdir. Hiçbirinin birisinden farkı yok' ifadelerini kullandı.