  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!

Zafer Partisi'nin Adana Sarıçam İlçe Başkanı Halil Sapmaz'ın il yöneticisi 2 çocuk annesi G.Y. ile partili A.Ç. adlı kadına taciz ettiği il yönetiminin tuttuğu tutanakla ortaya çıktı. İl yönetimi iki kadının şikayetçi olması üzerine ifadesini alıp tutanağı genel merkeze gönderdi. İl yöneticilerinin imzasını taşıyan tutanakta tacizin tüm detayları anlatıldı. Ayrıca tutanakta Halil Sapmaz'ın G.Y.'e attığı mesajlar da tutanağa eklendi. Sapmaz'ın G.Y.'e "Bak şimdi evde boş hadi ama" diyerek mesajları da gün yüzüne çıktı...

Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!
Ekleme: 24.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 24.10.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!
Zafer Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi G.Y. kendisi gibi yönetim kurulu üyesi olan Y.Y. ile 4 yıl önce boşandı. Sarıçam İlçe Başkanı Halil Sapmaz, yardım etme bahanesiyle G.Y ile görüşmeye başladı. Sapmaz bir süre sonra iddiaya göre genç kadına mesajlar atmaya ve alkollü bir şekilde kadının oturduğu binaya giderek taciz girişiminde bulundu. Tacizlerden bunalan G.Y. durumun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a iletilmesi için il yönetimine başından geçeni anlattı. Sadece kendisinin tacize uğramadığını ay-yıldız hareketindeki partili A.Ç.'nin de Sapmaz tarafından taciz edildiğini söyledi. İl binasına çağrılan A,Ç. de Halil Sapmaz tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!

DAYANACAK GÜCÜM KALMADI

İl yönetimine ifade veren G.Y., 'Halil Sapmaz bana önce samimi davrandı ve yardım etmek istediğini söyledi. Ayrıldığım eşimin yakın arkadaşı olunca kötü niyet düşünmedim.

Ancak Halil Sapmaz cinsel içerikli mesajlar atıp evimin önüne alkollü gelmeye başladı. Eve almayacağımı söylediğim zaman kapının önünde bekleyerek tacizlerini sürdürdü. İstediği olmayınca anneliğime kadar hakaretlerde bulundu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Genel başkanın bu durumu öğrenmesini istiyorum' dedi.

Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!

EVİMİ BARA ÇEVİRDİ

Halil Sapmaz'ın partisinin ay-yıldız hareketinden tanıdığı ve taciz ettiği A.Ç.de il yönetimine, 'Ay-yıldız hareketinde Halil Sapmaz ile tanıştım. Birkaç kez partide görüştük. Halil evimin kapısına dayanıp evli ve hamile olan kızımı, torunumu üzerine alacağını söyledi.

Ayrıca partili olan ve depremde evi hasar gören A. adlı arkadaşıma kullanması için evimi verdim. Halil ve arkadaşları evimi bara çevirmişler. Partili kadınları taciz eden bu adamın görevden alınmasını istiyorum' diyerek ifade verdi.

Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!

WHATSAPP YAZIŞMALARI TUTANAKTA

Halil Sapmaz'ın G.Y.'ye WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlar da tutanağa eklendi. Sapmaz'ın G.Y.'e 'Bak şimdi ev de boş, hadi ama. Biz sevgiliydik demi ya' mesajları gönderdiği, kadının ise 'Ev mi, kafan mı iyi senin. Ne evi ya. Sen ne sanıyorsun beni' yanıtı verdiği mesajların çıktıları tutanağa eklenerek 25 Eylül 2023'de genel merkeze gönderildi. Genel Merkez'e gönderilen tutanakta Halil Sapmaz'ın partide resmi bir görevi olmayan kadınları ilçe sekreteri, ilçe muhasibi olarak tanıttığı da yer aldı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sabah'ın haberine göre Halil Sapmaz, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, 'Kesinlikle böyle bir durum yok. Hukuk mücadelesi başlatacağım' dedi. Geçtiğimiz hafta 87 kişi ile birlikte Zafer Partisi Adana İl Başkanlığı'ndan istifa edip MHP'ye geçen ve tutanakta imzası bulunan Ayhan Binboğa da, 'Durumu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a anlattım. Kendisi tutanak tutulup genel merkeze gönderilmesini istedi. Taciz edilen iki kadını dinledikten sonra ben ve 4 başkan yardımcısının imzalarını bulunan tutanak ile birlikte mesaj çıktılarını genel merkeze gönderdik' diye konuştu.

Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…