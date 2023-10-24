Zafer Partisi’nde 2 kadına taciz! İşte mesajlar: Bak şimdi ev de boş hadi ama!

Zafer Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi G.Y. kendisi gibi yönetim kurulu üyesi olan Y.Y. ile 4 yıl önce boşandı. Sarıçam İlçe Başkanı Halil Sapmaz, yardım etme bahanesiyle G.Y ile görüşmeye başladı. Sapmaz bir süre sonra iddiaya göre genç kadına mesajlar atmaya ve alkollü bir şekilde kadının oturduğu binaya giderek taciz girişiminde bulundu. Tacizlerden bunalan G.Y. durumun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a iletilmesi için il yönetimine başından geçeni anlattı. Sadece kendisinin tacize uğramadığını ay-yıldız hareketindeki partili A.Ç.'nin de Sapmaz tarafından taciz edildiğini söyledi. İl binasına çağrılan A,Ç. de Halil Sapmaz tarafından taciz edildiğini öne sürdü.İl yönetimine ifade veren G.Y., 'Halil Sapmaz bana önce samimi davrandı ve yardım etmek istediğini söyledi. Ayrıldığım eşimin yakın arkadaşı olunca kötü niyet düşünmedim.Ancak Halil Sapmaz cinsel içerikli mesajlar atıp evimin önüne alkollü gelmeye başladı. Eve almayacağımı söylediğim zaman kapının önünde bekleyerek tacizlerini sürdürdü. İstediği olmayınca anneliğime kadar hakaretlerde bulundu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Genel başkanın bu durumu öğrenmesini istiyorum' dedi.Halil Sapmaz'ın partisinin ay-yıldız hareketinden tanıdığı ve taciz ettiği A.Ç.de il yönetimine, 'Ay-yıldız hareketinde Halil Sapmaz ile tanıştım. Birkaç kez partide görüştük. Halil evimin kapısına dayanıp evli ve hamile olan kızımı, torunumu üzerine alacağını söyledi.Ayrıca partili olan ve depremde evi hasar gören A. adlı arkadaşıma kullanması için evimi verdim. Halil ve arkadaşları evimi bara çevirmişler. Partili kadınları taciz eden bu adamın görevden alınmasını istiyorum' diyerek ifade verdi.Halil Sapmaz'ın G.Y.'ye WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlar da tutanağa eklendi. Sapmaz'ın G.Y.'e 'Bak şimdi ev de boş, hadi ama. Biz sevgiliydik demi ya' mesajları gönderdiği, kadının ise 'Ev mi, kafan mı iyi senin. Ne evi ya. Sen ne sanıyorsun beni' yanıtı verdiği mesajların çıktıları tutanağa eklenerek 25 Eylül 2023'de genel merkeze gönderildi. Genel Merkez'e gönderilen tutanakta Halil Sapmaz'ın partide resmi bir görevi olmayan kadınları ilçe sekreteri, ilçe muhasibi olarak tanıttığı da yer aldı.Sabah'ın haberine göre Halil Sapmaz, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, 'Kesinlikle böyle bir durum yok. Hukuk mücadelesi başlatacağım' dedi. Geçtiğimiz hafta 87 kişi ile birlikte Zafer Partisi Adana İl Başkanlığı'ndan istifa edip MHP'ye geçen ve tutanakta imzası bulunan Ayhan Binboğa da, 'Durumu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a anlattım. Kendisi tutanak tutulup genel merkeze gönderilmesini istedi. Taciz edilen iki kadını dinledikten sonra ben ve 4 başkan yardımcısının imzalarını bulunan tutanak ile birlikte mesaj çıktılarını genel merkeze gönderdik' diye konuştu.