Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı

Azerbaycan’ın tarihi Karabağ zaferi hafızalardaki tazeliğini korurken, Ermenistan’a karşı verilen mücadelede Türkiye’nin desteği unutulmuyor.İki ülke arasında kurulan bağ, iş birlikleri ile daha da güçleniyor…Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı başladı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzon katıldı.Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"nde yapılan görevler, gerçek savaş sahnelerini aratmadı.Tatbikat, Türk ve Azerbaycan komando birliklerinin temsili düşmanın temas hattındaki mevzilerini ele geçirmesi ile başladı.Temsili düşmanın hava savunma birliklerinin etkisiz hale getirildiği tatbikatta, Türk F-16'ları düşman hedeflerini imha etti.Füze ve topçu birliklerinin atışları sonrasında tank birliklerinin düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği tatbikatta, Bayraktar TB2 SİHA'lar temsili düşmanın "İskender" ve "Toçka-U" füze sistemlerini nokta atışlarıyla imha etti.Birliklerin zırhlı araçlarla atak yaptığı tatbikatta Türk ve Azerbaycan özel birlikleri temsili düşmanın arkasına havadan indirme yaparak üst düzey komutanları ele geçirdi.Bakü'nün yanı sıra Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilen tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopter yer alıyor.Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yarın sona erecek.