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Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlediği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatında temsili düşman hedefleri Türk F-16'ları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla yapılan isabetli atışlarla imha edildi.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı
Ekleme: 24.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 24.10.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı
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İki ülke arasında kurulan bağ, iş birlikleri ile daha da güçleniyor…

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı başladı.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı

Ortak tatbikat sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzon katıldı.

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında gerçekleştirilen "Seçkin Gözlemci Günü"nde yapılan görevler, gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Tatbikat, Türk ve Azerbaycan komando birliklerinin temsili düşmanın temas hattındaki mevzilerini ele geçirmesi ile başladı.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı

Türk F-16'ları düşman hedeflerini vurdu

Temsili düşmanın hava savunma birliklerinin etkisiz hale getirildiği tatbikatta, Türk F-16'ları düşman hedeflerini imha etti.

Füze ve topçu birliklerinin atışları sonrasında tank birliklerinin düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği tatbikatta, Bayraktar TB2 SİHA'lar temsili düşmanın "İskender" ve "Toçka-U" füze sistemlerini nokta atışlarıyla imha etti.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı

Havadan indirme operasyonu yapıldı

Birliklerin zırhlı araçlarla atak yaptığı tatbikatta Türk ve Azerbaycan özel birlikleri temsili düşmanın arkasına havadan indirme yaparak üst düzey komutanları ele geçirdi.

Bakü'nün yanı sıra Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilen tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopter yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı

Tatbikat yarın sona erecek

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yarın sona erecek.
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