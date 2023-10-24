Türkiye Gazze için harekete geçti: Yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha Mısır'a gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için yardım malzemeleri taşıyan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın daha Mısır'a gönderildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara’dan Mısır’a hareket etti." ifadelerine yer verildi.