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Türkiye doğal gaz merkezi oluyor: Anlaşmaya varıldı! Uygulama için tarih verildi

Türkiye, enerji merkezi olmada emin adımlarla ilerlerken Rus haber ajansından detaylara ilişkin paylaşım geldi. Türkiye'de gaz merkezi kurulması için yol haritasının uygulanmasında tarih verildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Türkiye doğal gaz merkezi oluyor: Anlaşmaya varıldı! Uygulama için tarih verildi
Ekleme: 24.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 24.10.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye doğal gaz merkezi oluyor: Anlaşmaya varıldı! Uygulama için tarih verildi
Rus haber ajansı TASS'ın Türk diplomatik çevrelerine dayandırdığı haberinde, Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezine ilişkin detaylar paylaşıldı.

İMZA KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

Habere göre, Türkiye'de gaz merkezi kurulması konusunda Türkiye Enerji Bakanlığı ile Gazprom arasında, projenin uygulanmasına yönelik pratik adımlar atmaya başlamayı sağlayacak bir yol haritası hazırlanması ve imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Türkiye doğal gaz merkezi oluyor: Anlaşmaya varıldı! Uygulama için tarih verildi

TARİH VERİLDİ!

Türk diplomatik çevrelerinden bir kaynak TASS'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de uluslararası bir gaz merkezi oluşturulmasına yönelik yol haritasının yıl sonundan önce hayata geçirilebileceğini söyledi.

YIL SONUNDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLEBİLİR

Kaynak, 'Türkiye Enerji Bakanlığı ile Gazprom arasında, projenin uygulanmasına yönelik pratik adımlar atmaya başlamamızı sağlayacak bir yol haritası hazırlanması ve imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu yıl sonundan önce gerçekleşebilir' dedi.

Ekim ayında Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nda Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar görüşmede bulunmuştu.

Türkiye doğal gaz merkezi oluyor: Anlaşmaya varıldı! Uygulama için tarih verildi

DOĞAL GAZ MERKEZİ OLUŞTURULUYOR...

Görüşmede ana gündem konusu Türkiye topraklarında uluslararası bir gaz merkezi oluşturulmasıydı.

Görüşmelerin ardından, projenin yol haritasının yakında imzalanacağına dair iyimserliklerini dile getirdiler.

Türkiye doğal gaz merkezi oluyor: Anlaşmaya varıldı! Uygulama için tarih verildi
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