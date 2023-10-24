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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Prag’da resmi temaslar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya’nın başkenti Prag’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Çekya Meclis Başkanı Marketa Adamova ve Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi. Kurtulmuş, bugün Kırım Platformu İkinci Parlamenter Zirvesi’ne katılacak.

Ekleme: 24.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 24.10.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Prag’da resmi temaslar
Çekya Temsilciler Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne yaptıkları ev sahipliği dolayısıyla Adamova'ya teşekkür etti. Kırım meselesinin Türkiye için çok önemli meselelerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, Kırım'ın milli mesele olarak kabul edildiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tavrının net olduğunu aktaran Kurtulmuş, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini ifade etti. Ukrayna ve Rusya'nın komşusu olarak, bu çatışmanın bir an evvel herkesin kabul edebileceği adil bir barış çerçevesinde sonlandırılmasının bölge ve dünya barışı için hayati önemde olduğunu gördüklerini belirten Kurtulmuş, bu savaşın bir an evvel bitirilmesini temin etmenin ortak bir vazife olması gerektiğini vurguladı.

Savaşları durduracak ve barışları temin edebilecek bir dünya sisteminin kalmadığını, Türkiye'nin yıllarca uluslararası platformlarda 'Dünya beşten büyüktür', 'Dünya beş ülkenin insafına bırakılacak bir yer değildir' dediğini dile getiren Kurtulmuş, dünya halklarının eşit ve egemen varlığını kabul eden yeni bir dünya sisteminin kurulması için hep beraber çalışılmasının önemini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya ve Türkiye ilişkilerinin olumlu bir şekilde geliştiğini, bunun daha iyi noktaya gitmesi için parlamenter diplomasinin de kullanılması gerektiğini belirtti. Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Adamova ise, parlamentolar arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesi arzusunda olduklarını belirtti. NATO'da güçlü bir işbirliğinin bulunduğunu, bunu da devam ettirmek gerektiğini dile getiren Adamova, Türkiye'nin tahıl koridoru ve gıda güvenliği konusunda gösterdiği rolü de takdirle karşıladıklarını söyledi.

Görüşmede, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da yer aldı.

UKRAYNA MECLİS BAŞKANI STEFANÇUK İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş daha sonra Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir araya geldi. Zirve kapsamındaki görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel güncel konular ele alındı. Kurtulmuş, görüşmede, Kırım Platformu'na önem verdiklerini belirterek, Tatar Türklerinin haklarının korunmasının Türkiye için öncelikli ve 'milli dava' olduğunu belirtti. Tatar Türklerinin tarih boyunca acılar çektiğini ve bunları gidermek için ilk günden beri çalıştıklarını ifade eden Kurtulmuş, Ukrayna yönetiminin Tatar Türklerine yönelik olumlu yaklaşımlarını ve çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Yakın zamanda kabul edilen 'yerli halklar yasası'nın önemli bir gelişme olduğunu belirten Kurtulmuş, aynı zamanda Kırım Tatar Meclisinin de Ukrayna'da anayasal bir statü sahibi olmasını arzu ettiklerini bildirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı süresince Türkiye'ye 1 milyon Ukrayna vatandaşının geldiğini ve bunların dostça karşılandığını dile getirdi.

Savaşından başından itibaren her iki ülkeyle de konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Ukrayna'nın uluslararası toplumca tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde bir barış için çaba göstereceklerini söyledi. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının büyüme ve yayılma tehlikesine de dikkati çekerek, bu savaşın bir an önce son bulması temennisinde bulundu. Kurtulmuş, gıda güvenliği, tahıl koridoru ve esir değişimi konusunda bu zamana kadar olumlu sonuçlar elde edildiğini, daha fazla müspet sonuca ulaşmayı arzuladıklarını da kaydetti.
Parlamenter diplomasinin önemli bir vasıta olduğunu ve bundan da yararlanarak yapıcı girişimlerde bulunabileceklerini belirten Kurtulmuş, deprem nedeniyle ziyaretini gerçekleştiremeyen Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk'u Türkiye'ye davet etti.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk ise Türkiye'nin, Kırım Platformu'nun başlangıcından bu yana bir parçası olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya insani destekleri için Türk halkına teşekkür eden Stefançuk, gıda güvenliği konusunda Türkiye'nin verdiği desteğin önemine işaret etti. Yakın bir zamanda Holodomor felaketinin 70'nci yılı dolayısıyla Ukrayna Meclisi'nde özel bir program yapılacağını aktaran Stefançuk, Kurtulmuş'un bu programa davet etti.

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