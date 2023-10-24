Siirt merkezli 3 ilde terör operasyonu: 13 tutuklama

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri koordinesinde yapılan çalışmalarda, Siirt'te eylem hazırlığı yaparken 10 Ekim tarihinde PKK/KCK terör örgütü üyesi B.B. (1) AK-47 Kaleşnikof silahı ve 2 el bombası ile birlikte yakalanmıştı. Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun kurye/işbirlikçi faaliyetlerine dair önemli bilgilere ulaşıldı.Bu kapsamda 22 şüpheliye yönelik Siirt merkezli Batman, Şırnak ve Mardin illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde 13 şüpheli şahıs tutuklanarak, ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.