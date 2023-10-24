Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Tokat, Rize, Artvin ve Bingöl çevreleri, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Siirt'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BURSA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Sivas çevreleri ile Yozgat ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 23°CParçalı ve az bulutlu,öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 22°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Amasya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlıANTEP 14°C, 28°CParçalı ve az bulutluSİİRT 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluURFA 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu