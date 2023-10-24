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Mehmet Şimşek, Doha'da yatırım toplantısına katıldı

"Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu" Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in katılımı ile gerçekleşen resepsiyonda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı.

Ekleme: 24.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 24.10.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek, Doha'da yatırım toplantısına katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırım görüşmelerinde Paris'ten sonraki durağı Katar'ın başkenti Doha oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla dünyanın farklı noktalarında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları' bu kez Katar'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ve Katar İşadamları Derneği işbirliğinde, 'Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız' temasıyla düzenlenen resepsiyona ilgi büyüktü.

Türk ve Katarlı yatırımcılar bir araya geldi

Türk ve Katarlı yatırımcıları bir araya getiren etkinlikte Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Katar İşadamları Derneği Başkanı Sheikh Faisal Bin Qassim Al-Thani de bulundu.

Mehmet Şimşek: Bağlarımızı derinleştirmek iş dünyasına da bağlı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, burada Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı. Türkiye ile Katar arasındaki iyi siyasi ilişkilere dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

Ticaret ve yatırımlarla olan bağlarımızı derinleştirmek için bu mükemmel siyasi ilişkilerden yararlanmanın politika yapıcıların yanı sıra iş dünyasına da bağlı olduğunu düşünüyorum.

Sheikh Faisal Bin Qassim Al-Thani: Türkiye Katar'ın stratejik ortaklarından biri

Al-Thani, Türkiye'nin iş ve ticaret ilişkileri de dahil olmak üzere pek çok alanda Katar'ın stratejik ortaklarından biri olduğunu, Türkiye'nin çeşitli fırsatların yanı sıra güvenli ve çekici yatırım ortamıyla Katarlı iş insanları için önemli bir yatırım noktası özelliği taşıdığını kaydetti.

Burak Dağlıoğlu: Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını hedefledik

Dağlıoğlu da son 20 yılda Türkiye'nin bölgesel bir merkez haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye yüzyılını' başlattıklarını aktaran Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasını hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay alması

Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay almayı hedeflediğine de işaret ederek, ülkeye çok yatırım çekmeyi istediklerini aktardı.
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