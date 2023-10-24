Mansur Yavaş’ı mahkemeye verdiler! Basri Köyü sakinlerinden CHP’ye su tepkisi!

"Polatlı'nın içme suyu sorununu çözdük" diye Ankara'nın dört bir yanına afişler asıp hizmet ediliyor algısı oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir algısı daha çöktü. Polatlı'nın Basri Köyü sakinleri susuzlukla boğuştuğu ortaya çıktı. Taşıma suyla hayatlarını sürdürmeye çalışan köylüye Yavaş'ın bir de fahiş faturaları gönderildiği anlaşıldı. Bunca eziyet yetmezmiş gibi Yavaş'ın köy sakinlerinin arazilerinden ve çivi dahi çakılması yasak olan Mera arazisine hiç kimseden izin almadan sondaj yaptığı ve açtığı kuyudan çıkan suyu da başka bir yere gönderdiği belirtildi. Yavaş'ın skandalına köy halkından tepki yağdı.Ankara'ya 4 buçuk yıldır çivi çakmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, hak, hukuk da tanımıyor. Polatlı'nın Basri köyü halkı susuzlukla mücadele ederken Yavaş, köylünün arazisindeki kuyudan çıkan suyu da izinsiz başka yere aktardı. Yaşanan skandala köy halkından tepki gelirken köy muhtarı Davut Yavaş olayı mahkemeye taşıyacağını belirtti.Basri Köyü Muhtarı Davut Yavaş, "ABB ekipleri burada 1 yıl önce kuyu kazdı. Bizim haberimiz dahi olmadı. Sondaj atıp boruları döşedikten sonra bize haber verildi. Yapılan bu çalışma başından sonuna kadar kanunsuzdur. Benden izin almadan benim arazimin önünden su borusu geçirdiler. Benim arazim şu anda hep taşlarla dolu. Sadece benim arazimde değil. Burada arazisi bulunan bütün köylünün arazisi aynı şekilde. Tarım yapamaz hale geldik. Bizim arazilerimize resmen tecavüz ettiler. ABB'nin kepçesi, kırıcıları günlerce burada çalıştı. Köyün muhtarı olarak Yavaş'ı defalarca aradım. Kendisinden randevu talep ettim. Ama ne telefonlarıma cevap verdi ne de randevu talebimize olumlu yanıt verdi. Nasıl olsa önümüzdeki seçimler için buraya oy istemeye gelecek. O zaman ben de onu görmezden, duymazdan geleceğim. Bizim köyümüzün suyu yok. Buraya attıkları sondaj ile başka yerlere su götürüyorlar. Her yaz suyumuz kesilir. 3 ayda 15 gün su kullanırız ona da fahiş faturalar gönderirler. Biz su parası ödemiyoruz. Musluğu açtığımızda gelen havanın parasını ödüyoruz. Daha önce bu konuyla alakalı Kaymakamlıktan 'men' kararı çıkmıştı. Buna rağmen bu kuyu açılmaya devam etti. Biz mağduruz. Bu konuyu tekrar mahkemeye taşıdık." dedi.Basri Köyü sakini Murat Erdoğan, "Susuzluktan yazın bahçelerimizi, tarlalarımızı sulayamıyoruz. ABB bunu bildiği halde bize ait olan arazileri delik deşik edip başka yerlere su taşıdı. Üstelik bu işleri yaparken bizden izin dahi almadı. Biz tarlamızı sulamak için sondaj vuramıyoruz. Bize izin vermiyor. Ama kendisi kafasına göre suyumuzu sondaj atıp başka yerlere gönderiyor. Biz köy halkı olarak taşıma suyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Taşıma su kullandığımız halde fahiş faturalar ödüyoruz." İfadelerini kullandı.Basri Köyü Sakini Aziz Demir, "Geçmişte ASKİ'nin kullanılması için açtığı kuyular vardı. Biz onları kullanırdık. Ama Yavaş o kuyuları kapattırdı. Şimdi başvuruyoruz 'kuyuları biz kullanmak istiyoruz' diyoruz bize 'olmaz' deniyor. Niye o kuyuları kapattılar. Bizi neden susuzluğa mahkum ettiler. 2019 seçiminden önce bizim faturalarımız 30 TL-50 TL arasında geliyordu. Şimdi 800 TL altında fatura ödeyen yok. Bize 4 buçuk yılda tek bir hizmeti olmadı. Bizi nereye kadar görmezden gelecek merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.Basri Köyü Sakini Uğur Demir, "Biz seçimlerde muhtara oy verdik. Bu muhtarı köylünün sözcüsü olarak seçtik. Eğer diğer seçilmişler muhtarı tanımayacaksa, ona yapılanlarla alakalı bilgi verme gereksinimi duymayacaksa seçim yapmanın ne anlamı var. Biz susuzlukla boğuşurken buradan su götürenler muhtara bilgi vermeden nasıl böyle bir şey yapabilir. Bu işi yapacaksan muhtarı çağırırsın, 'Biz buradan su götürecez ama senin de su sorununu çözeceğiz' dersin. Bizimde su sorunumuz çözülür o suyu götürdüğü yerinde sorunu çözülür. Nasıl olsa Basri Köyü'ne oy istemeye gelecekler. O zaman göreceğiz sizi. Buraya hala hizmet gelmiyorsa bu onların rezilliğidir" diye konuştu.ABB Polatlı Meclis Üyesi Zekai Kaya da şunları söyledi: ABB burada izinsiz olarak kuyudan su çıkarıyor. Üstelik bunu hem köylünün arazisini perişan ederek hem de çivi dahi çakılması yasak olan mera arazisine tecavüz ederek yapıyor. Köy halkı burada susuzlukla boğuşuyor. Madem burada içme suyu mevcut bu insanlar neden susuz bırakılıyor.İnsanların suyu hangi akla hizmet başka yerlere gönderiliyor. Bu durumdan köylü rahatsız. Bu köy ve Polatlı'nın diğer köylerinde yaşanan sorunlarla alakalı defalarca mecliste önerge vermemize rağmen hala sorunlara bir çözüm üretilmedi. Sayın Yavaş 4 buçuk yıldır su getiremedi. Seçimi kazanmak için her türlü sözü verdi ama verdiği sözleri tutmadı. 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır' diyen bir Yavaş insanlara hem su vermiyor hem de fahiş faturalarla köylüyü perişan ediyor.