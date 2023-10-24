Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay planı! Özgür Özel’e karşı harekete geçti!

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı. Değişim isteyenler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Ancak eleştirilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, bir kez daha seçilmek için kurultay hazırlıklarına başladı.Karşısına en yakını olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan adayı olarak çıkması üzerine ne yapacağını şaşırdı.Değişimcilerin İstanbul il kongresini kazanmasıyla paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, kasımın ilk haftası yapılacak kurultaya sayılı günler kala planını hazırladı. Özgür Özel'i devre dışı bırakmak için çalışmalara başladı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Aytunç Erkin bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun kurultay planını kaleme aldı.Kılıçdaroğlu'nun kurultayda söylem üstünlüğünün değişimcilerde olacağını bildiğini bu yüzde seçimi kurultaya gelmeden kazanmak istediğini vurguladı."Bu riski ortadan kaldırmak isteyen Kılıçdaroğlu, işi kurultay salonundaki atmosfere bırakmadan bitirmek istiyor. 10 gündür hemen her gün birkaç il ve ilçe başkanı Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu tarafından ağırlanıyor. Bu görüşmelerde Kılıçdaroğlu yerel seçim talimatları veriyor. Böylece ben buradayım. Kurultayda genel başkanın değişmesi gibi bir durum yok algısını pekiştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.Aytunç Erkin ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8'li koalisyonu oluşturan partilerin örgüt yöneticileri ile üç ayrı toplantı yaptığını ve görüşmeye katılan isimlerden de destek aldığını vurguladı.Kemal Kılıçdaroğlu karşısında şansı oldukça düşük görülen Özgür Özel'in ise en büyük kozunun ittifak karşıtlığı olduğunu kaleme aldı. Ekrem İmamoğlu'nun Özel'in kazanması için olanca gücüyle çalıştığını da vurguladı.