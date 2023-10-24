Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 38 yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun 100'üncü kilometresinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi.Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan Burhan Demir yönetimindeki 34 KG 4949 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs karşı şeride geçip devrilerek, metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada, otobüste bulunan 38 kişi yaralandı.Yoldan geçen araç sürücüleri yolcuları otobüsten çıkartmak için yardım ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 yolcunun durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ilgili soruşturma başlattı.