  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Katil İsrail işkencenin dozunu artırdı: Tutuklu Filistinlilere akıl almaz uygulamalar

2 buçuk milyon sivilin yaşadığı Gazze'de başlattığı soykırımda 18. güne gelen terör devleti İsrail, masum canları katletmeye devam ediyor. Sivilleri "Gazze'yi ele geçirme planı" doğrultusunda acımasızca öldüren İsrail şimdi de hukuksuz bir biçimde kilit altında tuttuğu Filistinli mahkumlara işkence ve intikam girişimine başladı.

Katil İsrail işkencenin dozunu artırdı: Tutuklu Filistinlilere akıl almaz uygulamalar
Ekleme: 24.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 24.10.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail işkencenin dozunu artırdı: Tutuklu Filistinlilere akıl almaz uygulamalar
İşgalci İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik ağır yaptırım ve cezalar uyguladığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları başlatmasından beri, hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik uygulamasını 'bir çeşit intikam ve işkence'ye dönüştürdüğü belirtildi.

Hapishanelerde sabah 6 ile akşam 18 arasında elektriğin kesildiği kaydedilen açıklamada, su ve yemek ısıtıcıları dahil tüm elektronik eşyaların toplandığı aktarıldı. Açıklamada, sıcak suyun kesildiği, tutukluların soğuk suyla duş almak zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Öğünleri azalttılar

İsrail hapishaneler idaresinin 'avluya çıkış izninin 20 dakikaya düşürülmesi ve bazen ise hiç müsaade edilmemesi, koğuşlardaki mahkum sayısının 5'ten 9'a çıkarılması, mutfakların kapatılarak sadece iki öğün basit yemek verilmesi' gibi yeni uygulamalar getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 'ceza süresi' tamamlanan bazı tutukluların da tahliyesine müsaade edilmeyip 'idari tutuklu' statüsünde alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Terör devleti İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Katil İsrail işkencenin dozunu artırdı: Tutuklu Filistinlilere akıl almaz uygulamalar
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Sürücülere müjde! Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine indirim bekleniyor

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…