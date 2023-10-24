Katil İsrail işkencenin dozunu artırdı: Tutuklu Filistinlilere akıl almaz uygulamalar

İşgalci İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik ağır yaptırım ve cezalar uyguladığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları başlatmasından beri, hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik uygulamasını 'bir çeşit intikam ve işkence'ye dönüştürdüğü belirtildi.Hapishanelerde sabah 6 ile akşam 18 arasında elektriğin kesildiği kaydedilen açıklamada, su ve yemek ısıtıcıları dahil tüm elektronik eşyaların toplandığı aktarıldı. Açıklamada, sıcak suyun kesildiği, tutukluların soğuk suyla duş almak zorunda bırakıldığı ifade edildi.İsrail hapishaneler idaresinin 'avluya çıkış izninin 20 dakikaya düşürülmesi ve bazen ise hiç müsaade edilmemesi, koğuşlardaki mahkum sayısının 5'ten 9'a çıkarılması, mutfakların kapatılarak sadece iki öğün basit yemek verilmesi' gibi yeni uygulamalar getirdiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, 'ceza süresi' tamamlanan bazı tutukluların da tahliyesine müsaade edilmeyip 'idari tutuklu' statüsünde alınmaya çalışıldığı belirtildi.Terör devleti İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.