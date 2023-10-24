İzmir'de FETÖ'nün mahrem ve güncel yapılanması ile hücre evlerine operasyon: 94 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem ve güncel yapılanması ile hücre evlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 110 şüpheliden 94'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün güncel ve askeri mahrem yapılanması ile hücre evlerine yönelik 110 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.94 ŞÜPHELİ YAKALANDIBelirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 94 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.