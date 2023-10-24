İzmir’de dev FETÖ operasyonu: 110 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün güncel yapılanmasındaki 28, askeri mahrem yapılanmasındaki 27 ve gaybubet evlerinde kalan 11 şüpheli olmak üzere toplam toplam 56 örgüt üyesini yakalamak için çalışma başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanan ve gaybubet evinde kalan 18 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise hakkında örgüt üyesi olduğuna dair beyan olan, müzahir dernek, vakıf kaydı olan 16 örgüt üyesi için harekete geçti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında örgüt üyesi olduğuna dair beyan olan, müzahir dernek, vakıf kaydı olan 10 şüpheliyi gözaltına almak için adreslere operasyon yaptı. İzmir polisi tarafından düzenlenen baskınlarda 110 şüpheliden 94'ü yakalanarak gözaltına alındı.