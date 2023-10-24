İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği! 113 kişi kurtarıldı

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.Karada ve denizde yürütülen çalışmaların sonuncusu Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında yapıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 77 düzensiz göçmeni kurtardı.Selçuk ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölge ekipler yönlendirildi.Sahil Güvenlik ekiplerince 36 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.