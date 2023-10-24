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Beyaz Gazete
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İngiliz BBC, 10 gün önceden CHP kurultay sonucunu yazdı

BBC'nin haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda genel başkan seçiminde 800 oyun altına düşmeden koltuğunu koruyacak.

İngiliz BBC, 10 gün önceden CHP kurultay sonucunu yazdı
Ekleme: 24.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 24.10.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
İngiliz BBC, 10 gün önceden CHP kurultay sonucunu yazdı
Türk siyasetinde 2023 tarihi bir yıl oldu.

Mayıs ayında Cumhuriyet'in 100. yılında ülkeyi yönetecek kadrolar belli olurken seçimde travmatik bir yenilgi yaşayan muhalefet adeta dağıldı.

Bu kapsamda CHP, bu yenilginin gölgesinde kurultay sürecine girdi.

Seçim mağlubiyetiyle birlikte çalkalanan partide değişimciler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

İl ve ilçe seçimleri tamamlanan süreçte 4-5 Kasım'da büyük kurultay yapılacak.

Değişimcilerin adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti liderliği için yarışacak.

"Yüzde 55 öndeyiz"

İstanbul'da seçimi kazanan değişimciler, bunun verdiği özgüvenle kazanacaklarından emin şekilde sürece devam ediyor.

Değişimciler, İstanbul seçiminden sonra durumun yüzde 45-55 olarak kendilerinden yana olduğunu belirtiyor.

CHP'de kurultay süreci: Değişimciler 7 ilde yönetimi aldı

Genel merkezciler: 800 oyun altına düşmeyiz

İstanbul'da kaybeden genel merkezciler ise il seçimlerinin tamamlanmasıyla başlattıkları imza toplama süreciyle kazanacaklarından emin şekilde kurultaya gidiyor.

1368 delegenin oy kullanacağı seçimde Kılıçdaroğlu destekçisi kimi MYK üyeleri 900, kimileri ise 800 oyun altına düşmeden seçimi kazanacakları söylüyor.

"381’e karşı 818 oyla kazanacağız"

Delege listeleri üzerinde tek tek çalıştığı belirten bir MYK üyesinin öngörüsü ise Kılıçdaroğlu'nun 381’e karşı 818 oyla genel başkanlığı kazanacağı yönünde.

Kurultayın ikinci günü ise 'Parti Meclisi' seçimi var.

Bu konuda kimi partililer genel başkan belli olduktan sonra rakip listenin bir öneminin kalmayacağını söylerken ciddi bir kesim ise bu fikre sıcak bakmıyor.

Genel merkez destekçisi çoğu partili, değişimcilerin genel başkanlığı kazanamayacaklarını bildiği için, PM listelerine yükleneceklerini dile getiriyor.
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