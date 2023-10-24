Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze için hazırlanan yardımları ulaştırmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan havalanan 2 uçağın Mısır'a indiğini belirtti. Bakan Koca, 'Dün uçuşu planlanan 4 uçaktan 2'si bu sabah Mısır El Ariş Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca; tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha yarın Gazze için Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var' ifadelerini kullandı.