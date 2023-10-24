Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan iki uçak daha Mısır'a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için yardım malzemeleri taşıyan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın daha Mısır'a gönderildiğini bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze için hazırlanan yardımları ulaştırmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan havalanan 2 uçağın Mısır'a indiğini belirtti. Bakan Koca, 'Dün uçuşu planlanan 4 uçaktan 2'si bu sabah Mısır El Ariş Havalimanı'na ulaştı. Ayrıca; tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörlerden oluşan 2 uçağın daha yarın Gazze için Mısır'a uçuşu planlanıyor. İnsani sorumluluğumuz burada bitmiyor. Devamı var' ifadelerini kullandı.