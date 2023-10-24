Gazze'de tüm jeneratörlerin durmasına 48 saat kaldı

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de elektrik, yakıt, gıda gibi eksiklikler hayati önem taşınıyor.Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Telegram üzerinden bir açıklamada bulundu.Tüm jeneratörlerin durması için son 48 saatYapılan açıklamada, Gazze’deki hastanelerde tüm jeneratörlerin durmasına 48 saatten daha az bir süre kaldığı vurgulandı.Sağlık sisteminin tarihin en kötü döneminde olduğunu belirten Kudra, Gazze’ye yardım ulaştırma sisteminin oldukça yavaş işlediğini aktardı.Hastalar ölüm tehlikesi altındaBir diğer yandan bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Gazze’ye yakıt girişi olmazsa felaketin yaşanacağını vurguladı.