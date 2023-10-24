Eskişehir’de orman yangını! Ekipler sevk edildi

Mihalıççık ilçesinin kırsal Aydınlar Mahallesi mevkisindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Havadan helikopterle destek verilen yangın söndürme çalışmasına, 6 arazöz ve 2 su tankeri de karadan müdahale ediyor.