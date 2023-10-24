Diyarbakır'da evlat nöbetinde bin 513'üncü gün

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya geliyor.İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem için çok sayıda aile, farklı kentlerden gelerek evlatlarına sesleniyor.Bu süreçte 46 ailenin evladına kavuşması, umutları yeniden yeşertti.Bugün de bin 513'üncü güne giren evlat nöbetinde anne ve babalar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.Çocuğu Eren'den 10 senedir haber alamadığını belirten Fadime Aksu, dağda tek bir çocuk kalmayana kadar çocuğunun peşini bırakmayacağını belirtti.Oğlu Eren'e ‘teslim ol' çağrısında bulunan Aksu, “5 yıldır burada eylem yapıyorum, 10 yıldır oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Ben çocuğumun peşini dağda tek bir çocuk kalmayana kadar bırakmayacağım. Oğlum Eren ne olursun gel seni çok özledim. Orası sana göre değil. Oğlum sana kötü örnek oralar. Ablaların, ağabeyin hepsi seni bekliyor dön gel Erenim.” dedi.