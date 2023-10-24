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Çok az kişi farkında: Eğer ayağınızda bu belirtiler varsa ölümcül olabilir

Çağımızın en yaygın ölüm sebepleri arasında yer alan kalp krizinin birçok belirtisi olmasına rağmen göğüs bölgesinde meydana gelen ağrılar bunun en önemli işareti sayılıyor. Ancak uzmanlar kalp krizinin gözden kaça bilen ancak daha hafif ama önemli belirtilerinin olduğuna da dikkat çekiyor. Peki kalp krizi belirtileri nelerdir? Ayak neden şişer?

Ekleme: 24.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 24.10.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Çok az kişi farkında: Eğer ayağınızda bu belirtiler varsa ölümcül olabilir
Yoğun göğüs ağrısı, göğüste sıkışma gibi belirtiler, kalp krizinin en açık belirtileri arasında belirtiyor. İnsanların genellikle 'göğüslerine bir fil oturmuş gibi' diye tanımladıkları bu belirtiler, en bariz olanları olsa da, ardında çok daha farklı belirtiler bulunabilir.

Her göğüs ağrısı, kalp krizi belirtisi olmayabilir. Mide, akciğerler ve hatta ayaklarda ortaya çıkabilecek bazı belirtiler, dolaşım sistemindeki sorunların da habercisi olabilir. İşte hafif deyip geçilmemesi gereken o belirtiler…

Çok az kişi farkında: Eğer ayağınızda bu belirtiler varsa ölümcül olabilir

Hasta ve kırgınlık hali

Göğüs ağrısının yanı sıra bulantı ve kusma gibi kalple ilgili olduğunu düşünmeyeceğiniz durumlar da endişe verici olabilir. İngiliz Kalp Vakfı'ndan Profesör David Newby; 'hiçbir şey yapmadan otururken bile yoğun göğüs ağrısı yaşıyorsanız ve aynı zamanda kendinizi hasta hissediyorsanız mutlaka doktora başvurmanız' gerektiğini belirtti.

Hazımsızlık gibi görünen veya hastanın göğsünde veya midesinde yanma hissi yaşadığında ortaya çıkan bu durum, kalp krizinin veya buna bağlı ciddi bir durumun işareti olabilir. Boğulma hissi veya boğazda sıkışma hissi anjin belirtisi olabilir.

Profesör Newby, kalp krizlerinin ağrının çene veya sırt gibi diğer bölgelere yayılmasına neden olabileceğini söylüyor.

Ağrı aynı zamanda boynunuza, kolunuza ve karnınıza da yayılabilir. Ancak bazı kanıtlar, kadınların olağan kalp krizi semptomlarına sahip olmadığını ve vücutlarının diğer bölgelerinde ağrı yaşadıklarını gösteriyor.

Çok az kişi farkında: Eğer ayağınızda bu belirtiler varsa ölümcül olabilir

Ayak ve ayak bileklerinde şişkinlik
Kalp sorunlarının kanıtı bacaklarınızda bile ortaya çıkabilir. Dr. M Adil U Khan; bacaklarda, ayak bileklerinde veya karın bölgesinde ödem olarak bilinen açıklanamayan şişlikler de kalp yetmezliğinin belirtileri olabilceğini belirtti.

Profesör Newby, bu semptomların, özellikle ayak bileklerinin şiddetli şişlerinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Fakat bununla birlikte tansiyon ilaçları da bu şişlikleri ortaya çıkarabilir.

Profesör Newby, yürürken de 'baldırlarınızda sıkışma veya kramp hissi' ortaya çıkabileceğini söylüyor. Uzmanlar, kalbe kan götüren damarların daralmasından kaynaklanan 'periferik arter hastalığı' olabileceği ortaya çıkabileceğinden, bu durumun doktorunuza başvurmanız gerektiren bir durum olduğu konusunda ısrar ediyor.

Çok az kişi farkında: Eğer ayağınızda bu belirtiler varsa ölümcül olabilir

Nefes darlığı

Nefes darlığı hissi, genellikle 'haraketsizlikle' ilişkilendirilse de ardında bilmediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Uzmanlar, daha önce alışkın olmadığınız bir nefes darlığı yaşıyorsanız, ardında kalp hastalığı olabileceği konusunda uyarıyor.

Baş dönmesi ve bayılma hissi

Baş dönmesi, bayılma hissi kalp krizi belirtisi olabilir ya da kalpte başka bir sorun olduğunun işareti olabilir. Dr Khan, 'Bayılma ya da başka bir semptom sorun haline gelirse bir sağlık uzmanına danışın ve acil yardım isteyin. Bir doktor veya kardiyologla mutlaka görüşün' uyarısında bulunuyor.

Bu durum, aynı zamanda koroner kalp hastalığı, anormal kalp ritimleri veya daha endişe verici olan kalp yetmezliği gibi durumları da içeriyor olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahip olan kişilerin en kısa sürede doktorlarıyla konuşmaları tavsiye edilir.

Şiddetli terlemeler

Fiziksel bir efor sarf ederken veya sıcak ortamlarda terlemek olağandır. Fakat göğüs ağrısıyla birlikte ortaya çıkan sebepsiz terleme, önemli bir belirti olabilir. Bunun için mutlaka uzmana danışmanız gerektiği konusunda doktorlar uyarıda bulunuyor.

Kalp ritmi dengesizliği

Düzensiz kalp ritmi, önemli belirtiler arasında yer alır. Sıklıkla 'hızla çarpan' kalp sıkıntısı yaşıyorsanız veya düzensiz şekilde kalp ritminizde bozulmalar hissediyorsanız, mutlaka doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.
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