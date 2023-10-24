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CHP'li Manavgat Belediyesi Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel 'heykel' sergisi düzenledi

Belediyecilik çalışmalarında önceliği 'heykel' hizmetlerine ayıran CHP'li belediyeler 100'ncü yıl kutlamaları için özel çalışmalar yapıyor. Manavgat Belediyesi, "100. Yılda Cumhuriyet" temalı Taş Heykel Sempozyumu gerçekleştirdi.

CHP'li Manavgat Belediyesi Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel 'heykel' sergisi düzenledi
Ekleme: 24.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 24.10.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Manavgat Belediyesi Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel 'heykel' sergisi düzenledi
CHP ‘heykel'den vazgeçemiyor…

29 Ekim öncesi 100'ncü hazırlıkları yapılırken CHP'li belediyelerin heykel çalışmaları akıllara durgunluk verdi.

'Heykel' belediyeciliği

Ülkedeye değer katan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi birçok esere karşı çıkan CHP'li belediyeler Hizmet belediyeciliği yerine 'heykel' belediğiyeciliğini benimsiyor.

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri heykel açılışları ile acziyetlerini gizlemeye devam ediyor.

CHP'nin kodlarına işlenen 'heykel belediyeciliğinin' son örneği Manavgat'tan geldi.

CHP'li Manavgat Belediyesi Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel 'heykel' sergisi düzenledi

Belediye başkanı sanatçıları ziyaret etti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2 Ekim de başlayan ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen '100. Yılda Cumhuriyet' temalı 4.Uluslarası Taş Heykel Sempozyumu'nda heykel çalışması yapan sanatçıları ziyaret etti.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü ırmak kenarı kıyısında yapımına devam edilen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şükrü Sözen, ziyaretinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel ve sanatçılarla bir araya geldi.

Sanata katkı yaptıkları için heykeltraşlara teşekkür etti

Makedonya, Arnavutluk, İran, Belarus, Mısır, Bulgaristan ve Türkiye'den 11 sanatçının yaptığı eserlerde, görüntüler heykel şeklini almaya başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın sanatına katkı yaptıkları için heykeltıraşlara teşekkür etti.

CHP'li Manavgat Belediyesi Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel 'heykel' sergisi düzenledi

'Eserlerimiz Cumhuriyet'imizin 100'ncü yılı için yapıldı'

Burada bir konuşma da gerçekleştiren Şükrü Sözen şu ifadeleri kullandı:

Taş heykel sempozyumu nedeniyle kentimize gelerek sanat çalışması yapan heykeltıraşlarımızı ziyaret ettik. Ortaya çıkan eserler, Manavgat'ımızın sanat hayatına büyük katkı sunacak. Cumhuriyet'imizin 100'ncü yılı nedeniyle yaptığımız sempozyumunda 11 eser meydana gelecek. Bugüne kadar ise toplamda 36 eser kazandırdık kentimize. Sanatçılarımızın eserlerini tamamlamasıyla ortaya çıkan heykeller, Manavgat'ımızın muhtelif bölgelerinde sergiye sunulacak. Sanatçılarımıza verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.
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